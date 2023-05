Een kunstenaar die een studieschuld had van bijna 46.000 euro, kan die nu voor een groot deel afbetalen dankzij een zelfgemaakt wandtapijt met als thema het leven van een student met schulden. Mart Veldhuis mocht het bijna 5 meter brede kunstwerk, Eigen schuld getiteld, ophangen in het Dordrechts Museum. Dat meldt nu dat het verkocht is voor het bedrag van de studieschuld.