Het Nederlands Openluchtmuseum in Arnhem is op zoek naar persoonlijke verhalen en voorwerpen met betrekking tot menstruatie. „In Nederlandse erfgoedcollecties is weinig aandacht geweest voor menstruatie”, zegt conservator Inge Schriemer. Daar moet volgens haar verandering in komen „zodat we nu en in de toekomst ook over menstruatie voorwerpen kunnen laten zien en echte verhalen kunnen vertellen”.