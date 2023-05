Ggz: geen zicht op welke verwarde mensen voor overlast zorgen

Het is onduidelijk welke groepen mensen met verward gedrag voor overlast zorgen. Ook is er maar een kleine groep mensen met ingewikkelde psychische problemen die herhaaldelijk hinder veroorzaakt. Dat zegt de Nederlandse ggz, de beroepsvereniging voor de geestelijke gezondheids- en verslavingszorg. De organisatie benadrukt dat de recordstijging van het aantal meldingen van overlast door verwarde personen het afgelopen jaar niets zegt over een eventuele stijging van het aantal verwarde personen in Nederland.