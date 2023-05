Driehoek Amsterdam alert na onlinebedreigingen bijna 20 scholen

Er zijn geen aanwijzingen voor een reële dreiging na de onlinebedreigingen gericht aan Amsterdamse scholen. Dat meldt de Amsterdamse driehoek donderdag, die bestaat uit burgemeester, Openbaar Ministerie en politie. De driehoek meldt dat in de loop van woensdag een aantal scholen, verspreid over de stad, op sociale media is genoemd als doelwit van een schietpartij. Volgens een woordvoerder van de politie gaat het „richting de twintig scholen” die inmiddels een dreiging hebben ontvangen.