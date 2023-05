Transavia schrapt 210 vluchten in zomermaanden

Transavia schrapt in juli en augustus in totaal 210 vluchten. Daarmee wil de budgetluchtvaartmaatschappij van luchtvaartconcern Air France-KLM de problemen die ontstonden door een tekort aan beschikbare vliegtuigen definitief het hoofd bieden. Volgens Transavia is voor „bijna alle passagiers” die een ticket voor een geschrapte vlucht hadden een andere vlucht gevonden „binnen ons eigen netwerk”. Reizigers van wie de vlucht geannuleerd is zijn ingelicht, net als reisorganisaties die hun klanten met Transavia op reis sturen.