Basisschool De Notenkraker in Amsterdam-Zuid blijft donderdag dicht omdat er een bedreiging is binnengekomen via Snapchat. De school heeft ouders donderdagochtend op de hoogte gesteld van de dreiging en zegt uit te zoeken of het om een daadwerkelijke bedreiging gaat. De bedreiging is woensdagavond verstuurd. De politie kan er nog niets over zeggen.