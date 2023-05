Kamermeerderheid positief over idee om meerdere dagen te stemmen

Het idee van D66 en PvdA om bij verkiezingen meerdere dagen te stemmen om zo meer mensen naar het stemlokaal te lokken, kan op sympathie rekenen bij een meerderheid van de Tweede Kamer. De voorstanders vinden nog wel dat er gesleuteld moet worden aan het wetsvoorstel dat is ingediend door Kamerleden van de genoemde fracties. Zo vragen meerdere partijen zich af of twee stemdagen niet beter zijn dan de drie die worden genoemd in het voorstel.