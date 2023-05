Organisaties: pas wetgeving aan voor behoud digitale publicaties

Websites en sociale media waarop door mensen geschreven wordt over onderwerpen zoals de klimaatcrisis, populisme of woningnood zijn potentieel de bronnen van onderzoekers in de toekomst. Daarom zouden deze websites, fora, tweets en video’s in Nederland beter bewaard moeten blijven dan op dit moment gebeurt. Dat betogen de KB nationale bibliotheek en de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) in een open brief die de Volkskrant heeft gepubliceerd, waarin ze tevens pleiten voor een wetswijziging.