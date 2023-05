Is wederoprichting Israël in 1948 een ”ramp”?

„Bij de wederoprichting van Israël in 1948 vielen alle buurlanden van Israël de jonge Joodse staat aan om alle Joden de zee in te drijven. Door een wonder van God heeft Israël deze oorlog overleefd. Dat overleven noemt de kerk, samen met de Palestijnse christenen, een ramp.” Foto: een Palestijnse vrouw doet mee aan de jaarlijkse herdenking van de Nakba in Khan Younis, een stad in het zuiden van de Gazastrook. beeld AFP, Said Khatib