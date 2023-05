De Russische premier Michail Misjoestin heeft tijdens een bezoek aan Beijing meerdere overeenkomsten getekend en hoog opgegeven over de onderlinge betrekkingen. „De relatie tussen Rusland en China is tegenwoordig beter dan ooit”, verklaarde Misjoestin, de hoogste Russische functionaris die China bezoekt sinds het begin van de oorlog in Oekraïne.