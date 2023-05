Rusland zegt dat de zuidwestelijke provincie Belgorod in de nacht van dinsdag op woensdag is bestookt met droneaanvallen. Eerder waren er al gevechten in Belgorod, net over de Oekraïense grens. Twee bewapende Russische oppositiegroepen eisten de verantwoordelijkheid op. Volgens Rusland werden de aanvallen gecoördineerd door Oekraïne. Kyiv ontkent betrokkenheid.