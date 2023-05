De middelbare school Spinoza20first in Amsterdam-Oost die woensdag gesloten bleef vanwege een bedreiging, blijft ook donderdag nog dicht. De rector van de school laat weten dat het politieonderzoek vooralsnog onvoldoende resultaat heeft opgeleverd en er nog steeds sprake is van een dreiging. Donderdag wordt opnieuw gekeken of de school wel open kan.