Alle gebouwen van de Universiteit Leiden hebben weer stroom en zijn woensdagochtend weer gewoon open. Diverse gebouwen kwamen dinsdag zonder stroom te zitten en werden toen ontruimd toen er brand woedde in een transformatorhuis. Nadat een nacht „hard is doorgewerkt”, kunnen medewerkers en studenten weer terecht in de panden van het Leiden Bio Science Park, laat de universiteit weten.