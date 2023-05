Beleggers hebben een kans gemist om olie- en gasconcern Shell te dwingen sneller de CO2-uitstoot te verlagen, stelt oprichter Mark van Baal van Follow This. Die groep activistische beleggers diende op de aandeelhoudersvergadering een voorstel in dat eist dat Shell zijn beleid in overeenstemming brengt met de klimaatafspraken van Parijs. Een minderheid van 20 procent stemde voor, ongeveer evenveel als vorig jaar.