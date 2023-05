IND kan werk nauwelijks nog aan en wil fundamentele veranderingen

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) kan het werk nauwelijks nog aan en pleit daarom voor „fundamenteel andere keuzes in het migratiebeleid”. In een rapport over de stand van zaken waarschuwt de dienst dat die „tegen zijn grenzen aanloopt”. Niet alleen het aantal asielaanvragen stijgt, maar ook het aantal aanvragen van kenniswerkers, arbeidsmigranten en internationale studenten die in Nederland willen verblijven. Daar komt nog bij dat het beleid „steeds ingewikkelder wordt” en dat wetgeving de dienst verplicht tot contactmomenten die in de praktijk helemaal geen nut hebben.