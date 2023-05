In tegenstelling tot Gelderland denken de meeste provincies wél voor 1 juli een concept van hun plannen voor het landelijk gebied te kunnen indienen bij het kabinet. Dat blijkt uit een rondgang van het ANP. Het voorlopig uitblijven van een landbouwakkoord zorgt in de provincies wel voor onduidelijkheid over hoe ze hun plannen voor gezonde natuur, schoon water en schone lucht vorm moeten geven.