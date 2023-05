Goede afvalverwerking in Amsterdam heeft de prioriteit en dat moet dan ook meewegen in toekomstige plannen. Dat laten fractievoorzitter Ilana Rooderkerk van D66 en een woordvoerder van de PvdA in de Amsterdamse gemeenteraad weten in een reactie op het besluit van de Autoriteit Consument & Markt (ACM) om de overname van de Amsterdamse afvalverwerker AEB door Afvalverwerking Rijnmond (AVR) te verbieden.