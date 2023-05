Directie VDL verbaasd over wilde staking bij autofabriek Nedcar

De directie van Nedcar is verbaasd over een korte wilde staking bij autofabriek Nedcar in Born dinsdagochtend. Werknemers legden toen enkele uren lang het werk neer. Volgens de directie ontstond de onrust als gevolg van een krantenartikel, waarin werd gesproken over mogelijke stakingen in de fabriek nadat overleg tussen vakbonden en VDL maandag mislukt zou zijn. De woordvoerder van VDL ontkent met klem dat bonden en directie er maandag niet uit gekomen zouden zijn.