Student overleden na val uit raam hotelschool Maastricht

Een 18-jarige student is overleden na in de nacht van 8 op 9 mei uit een raam op het terrein van de Hotel Management School Maastricht te zijn gevallen. Een woordvoerder van de politie sprak maandagavond over een noodlottig ongeval en verwees naar de school. Een woordvoerder van Zuyd Hogeschool liet weten dat het incident zich afspeelde in de Student Residence op het terrein van de hotelschool. Nadat de jongen uit het raam was gevallen, werd hij meerdere dagen kunstmatig in coma gehouden, maar hij overleed op 13 mei, bevestigde de woordvoerder van Zuyd berichtgeving in de Limburger maandag.