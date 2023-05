Medewerkers van verfconcern PPG gaan deze week verder met staken. Maandagochtend heeft het personeel in Den Bosch en Meppel volgens vakbond FNV het werk voor drie dagen neergelegd, later deze week komt daar de grote verffabriek in Amsterdam bij. Een exacte datum wil FNV-bestuurder Erik de Vries niet geven, omdat dit nog een verrassing moet zijn. PPG is een wereldwijd actieve verffabrikant met merken als Histor en Sigma.