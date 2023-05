Gemeente Asten gehackt: 23.000 gegevens mogelijk in vreemde handen

De gemeente Asten is getroffen door een digitale inbraak. Dat gebeurde al in oktober 2022, maar de Brabantse gemeente maakte het maandag pas bekend. Dit omdat het in eerste instantie enkel leek te gaan om digitale inbraak met als doel factuurfraude, aldus de gemeente in een verklaring. Pas later zou zijn gebleken dat er toegang was tot zo’n 23.000 bestanden en andere gegevens, zoals naam en adresgegevens, bankrekeningnummers en burgerservicenummers. Wie achter deze hack zit, is nog niet duidelijk.