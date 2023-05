Onderzoek: parken vervuild met stoffen uit anti-vlooienmiddelen

Chemische stoffen uit middelen tegen vlooien, teken en luizen bij honden of katten, verspreiden zich volop in Nederlandse openbare parken. Pesticide Action Network (PAN-NL) en Buijs Agro-Services hebben dat ontdekt door een laboratorium monsters te laten analyseren van paardenbloemen uit vijftien parken, verspreid over het land. De opstellers van het onderzoek zijn bezorgd. Ze noemen de aangetroffen diergeneesmiddelen „een groot gevaar” voor insecten.