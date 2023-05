Het opleiden van Oekraïense gevechtspiloten om met F-16’s te vliegen zal heel binnenkort beginnen, verwacht buitenlandminister Wopke Hoekstra. Een datum of termijn wil hij nog niet noemen, bij aankomst voor overleg met zijn EU-collega’s in Brussel. Maar eerdere besluiten over militaire steun werden doorgaans ook „heel snel” uitgevoerd, brengt hij in herinnering.