Diamantsector wacht gespannen op besluit G7 over sancties Rusland

Handelaren in diamanten en met name die in de belangrijke diamantstad Antwerpen wachten gespannen af wat de G7-landen gaan beslissen over nieuwe sancties tegen Rusland. De westerse landen hebben op een top in het Japanse Hiroshima al gezegd dat er sancties tegen de lucratieve diamanthandel aan zitten te komen, maar het is nog niet duidelijk wat die precies gaan inhouden. Branchevereniging Antwerp World Diamond Centre (AWDC) heeft eerder al gezegd dat tienduizenden banen van de handel met Rusland afhankelijk zijn.