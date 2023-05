Het Duitse energieconcern E.ON, moederbedrijf van het Nederlandse Essent, wil af van zijn Britse tak Npower. Het grootste energiebedrijf van Duitsland voert daar nu gesprekken over, melden ingewijden aan persbureau Bloomberg. Het op grote bedrijven gerichte Npower kwam in 2020 in handen van E.ON, maar zou onvoldoende winstgevend zijn.