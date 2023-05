Op de Europese beurzen gaat de aandacht vrijdag onder meer uit naar de driedaagse top van de leiders van de G7, de zeven rijke democratieën en de Europese Unie, in het Japanse Hiroshima. De top wordt naar verwachting gedomineerd door discussies over nieuwe sancties tegen Rusland vanwege de oorlog in Oekraïne en de handelsbetrekkingen met China.