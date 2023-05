Drie opzichters en een technicus die werkten voor het Nationaal Park Virunga in het oosten van Congo zijn in een dorp vlak bij het park om het leven gebracht. Dat meldt het Congolees Instituut voor Natuurbehoud (ICCN), de organisatie die het park beheert. Zes andere personen raakten gewond. Vermoedelijk gaat het om een aanval door één van de milities die in de buurt actief zijn.