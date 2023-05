„Kap ermee”, aldus Bart Kemp, voorman van boerenactiegroep Agractie Nederland over het landbouwakkoord. Donderdagochtend werd bekend dat na een nachtelijke overleg met premier Mark Rutte, landbouwminister Piet Adema en boerenorganisaties er nog altijd geen overeenstemming is over een landbouwakkoord. „Wat ons betreft; acuut stoppen met deze soap”, aldus Kemp.