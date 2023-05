Sony en Nintendo stijgen op positieve Japanse beurs

Elektronicaconcern Sony en computerspelmaker Nintendo behoorden donderdag tot de sterkste stijgers op de aandelenbeurs in Tokio, die een stevige winst liet zien. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat Sony voor 1,5 miljard dollar aan eigen aandelen gaat inkopen. Ook overweegt het concern zijn financiële divisie apart naar de beurs te brengen. Nintendo profiteerde van de sterke verkoopcijfers van het nieuwste spel van de videogameserie Zelda, waarvan in de eerste drie dagen na de lancering ruim 10 miljoen exemplaren werden verkocht.