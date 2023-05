De Tsjechische regering heeft decreten uit de Sovjettijd ingetrokken die de Russische ambassade het recht gaven op vrij gebruik van land in de hoofdstad Praag en andere steden. Volgens de Tsjechische regering is het vanwege de Russische inval in Oekraïne niet meer te rechtvaardigen dat Rusland winst kan maken door het gebruik van deze stukken Tsjechische grond.