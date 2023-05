De krijgsmacht in Myanmar slaagt er ook na de staatsgreep in februari 2021 nog in om voor grote bedragen oorlogstuig te kopen. Het regime heeft 1 miljard dollar (920 miljoen euro) uitgegeven aan wapens en grondstoffen voor wapens, zegt VN-rapporteur Tom Andrews. Vooral Rusland en China doen volgens zijn onderzoek gewoon nog zaken met het land.