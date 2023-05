Aegon was woensdag de sterkste stijger in de Amsterdamse AEX-index dankzij een goed ontvangen handelsbericht van de verzekeraar. Alfen was juist een opvallende verliezer op het Damrak na cijfers van de maker van laadpalen voor elektrische auto’s en opslagsystemen. Verder waren de koersbewegingen op de Europese aandelenmarkten beperkt.