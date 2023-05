De graandeal tussen Rusland en Oekraïne is met twee maanden verlengd. De deal zou donderdag aflopen, maar dat is dankzij onderhandelingen in Istanbul afgewend. De Turkse president Recep Tayyip Erdogan bracht het nieuws naar buiten tijdens een toespraak bij zijn AK-partij, waarna Rusland en Oekraïne de verlenging bevestigden.