De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) verwacht veel van het principeakkoord over de jeugdzorg. In de zogeheten Hervormingsagenda Jeugd hebben gemeenten, kabinet, professionals, jeugdzorgaanbieders en cliëntorganisaties maatregelen afgesproken om de jeugdzorg te verbeteren. De VNG spreekt van „een belangrijke stap om te komen tot een agenda die kinderen en gezinnen in onze gemeenten echt verder gaat helpen”.