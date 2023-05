CBS: brede welvaart lager bij jongeren, veel ontevredenheid

Jongvolwassenen tussen de 25 en 35 jaar ervaren minder brede welvaart dan oudere mensen. Ze zijn met name minder vaak tevreden over hun werk, hoeveel vrije tijd ze hebben, hun woning en het leven in het algemeen, stelt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) in de Monitor Brede Welvaart. Dat onderzoek, dat elke vier jaar gehouden wordt, kijkt niet alleen naar inkomen en vermogen, maar ook naar zaken als gezondheid, welzijn, arbeidsmarktsituatie, vertrouwen en kwaliteit van de leefomgeving.