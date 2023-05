Hoofdverdachte Ridouan Taghi is woensdagochtend niet verschenen in de gerechtsbunker in Amsterdam-Osdorp voor de zitting in het omvangrijke liquidatieproces Marengo. Op het programma staat onder meer de situatie die is ontstaan nadat Taghi bekendmaakte vooralsnog zijn eigen verdediging te voeren, nadat zijn advocaat Inez Weski vorige maand is gearresteerd en de verdediging heeft neergelegd.