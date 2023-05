Kwartaalberichten Aegon en Alfen centraal op Damrak

Beleggers op de Amsterdamse beurs verwerken woensdag onder meer het kwartaalbericht van AEX-fonds Aegon. De verzekeraar, die geen losse kwartaalresultaten meer geeft, liet in een handelsbericht weten het jaar goed te zijn begonnen. Zo verklaarde topman Lard Friese dat Aegon in het eerste kwartaal een sterke commerciële groei heeft laten zien en vooruitgang heeft geboekt met de strategische en financiële doelstellingen. Ook de verkoop van de Nederlandse activiteiten van Aegon aan branchegenoot ASR ligt op schema en zal in de tweede helft van 2023 worden afgerond.