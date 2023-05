De economische krimp is voor de vakbonden een aanmoediging te blijven strijden voor hogere lonen. Dat zeggen FNV, CNV en De Unie in een reactie op de cijfers die het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar buiten heeft gebracht. „Als de lonen stijgen, gaat de koopkracht minder achteruit en zullen we het economisch beter doen”, zegt FNV-voorzitter Tuur Elzinga.