Een paar maanden geleden probeerde ik bij een stoplicht in Addis Abeba te begrijpen of ik linksaf mocht. Google Maps stuurde me die kant op en ik zag geen verbodsbord. Anderzijds, de pijl van het verkeerslicht wees alleen rechtdoor. En er stond een motoragent… Ik nam het risico. De agent haalde me van de weg en schreef een boete uit. Terwijl ik toch al te laat was voor een bijeenkomst.