De Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) doet onderzoek naar een incident dat zich op 11 april heeft voorgedaan bij de penitentiaire inrichting in Leeuwarden. Een gedetineerde die daar zou worden opgesloten bleek een geladen vuurwapen bij zich te hebben. Bij binnenkomst in de gevangenis vond het personeel het wapen verstopt in de kleding van de man, zegt justitie.