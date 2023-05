Stichting begint proefproces over ‘fouten in pensioenwet’

De Nederlandse Staat kan volgens stichting PensioenVoldoen.NL op termijn een miljardenclaim tegemoetzien, omdat jarenlang fouten zouden zijn gemaakt in de pensioenwetgeving. Volgens de claimstichting heeft de overheid in 2007 verzuimd een Europese richtlijn op te nemen in de wet. Volgens advocaat Jos Wouters heeft dat geleid tot „indexatieschade”. Hij wil proberen dat op 7 juni aan te tonen tijdens een kort geding voor de rechtbank in Den Haag. Dat proefproces voert hij namens een gepensioneerde man uit Leeuwarden.