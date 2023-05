Het lijkt erop dat de opkomst in de Turkse presidents- en parlementsverkiezingen zeer hoog is, hoewel formele opkomstcijfers nog niet bekend zijn. Het Eerste Kamerlid Farah Karimi, die in Turkije de internationale waarnemingsmissie van het parlementaire assemblee van de OVSE leidt, spreekt van een geschatte opkomst van bijna 90 procent.