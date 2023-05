Twitter-topman Elon Musk heeft zijn opvolger bekendgemaakt via zijn socialmediaplatform in de persoon van Linda Yaccarino. Zij maakte eerder op dag nog bekend haar functie als hoogste baas voor advertenties bij mediaconcern NBCUniversal neer te leggen. Musk haalt bij de bekendmaking op Twitter een bericht van donderdag aan, waarin hij stelt dat Yaccarino over ongeveer zes weken begint.