Patiënten die acute zorg nodig hebben, worden vanaf 2025 vanuit een regionaal zorgcoördinatiecentrum zo snel mogelijk naar de juiste zorg geleid. In dat centrum zitten verschillende zorgaanbieders die dit samen gaan regelen, zo heeft zorgminister Ernst Kuipers aan de Tweede Kamer laten weten. In 2025 moet er in elke acute-zorgregio zo’n centrum zijn.