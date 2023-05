Premier Mark Rutte wil „voorzichtig” zijn over discussies om niet meer met landen te praten omdat Nederland ermee van opvattingen verschilt. „Ik moet daar echt op wijzen”, zei de minister-president op vragen van de pers over de relatie met China. „Dat is heel slecht voor het land. Slecht voor onze economie, maar ook zeker slecht voor onze politieke invloed.”