De rechtbank in Lelystad trekt volgende maand twee dagen uit voor de behandeling van de strafzaak tegen Peter V., de van kindermisbruik beschuldigde voormalig directeur van de inmiddels opgeheven stichting Kanjer Wens. De inhoudelijke behandeling van de zaak is op 21 en 22 juni. De uitspraak is een maand later voorzien, op 20 juli.