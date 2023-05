Van der Burg oneens met hoge VN-vluchtelingenchef over opvang

Staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel) vindt niet dat Nederland meer vluchtelingen kan opvangen dan het nu al doet. Hij is het dan ook „nadrukkelijk niet eens” met Gillian Triggs, de op een na hoogste baas van de VN-vluchtelingenorganisatie UNHCR. Zij was donderdag in Nederland voor een conferentie en zei tegen het ANP dat Nederland nu „piepkleine aantallen” vluchtelingen opvangt. In haar ogen moet Nederland als rijk land een ruimhartig asiel- en migratiebeleid gaan voeren.