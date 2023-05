De redactie van De Telegraaf heeft het vertrouwen opgezegd in de directie van Mediahuis Nederland, de uitgever waar de krant onder valt. Dat is donderdag gebeurd tijdens een algemene redactievergadering, waarbij de directie aanwezig was om de aanstelling van de nieuwe hoofdredacteuren Kamran Ullah en Esther Wemmers te verdedigen, melden bronnen bij de krant.