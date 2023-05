Mexico werkt donderdagavond samen met de Verenigde Staten om chaos en geweld in het grensgebied te voorkomen. Om 23.59 uur lokale tijd (05.59 uur Nederlandse tijd) loopt in de VS namelijk een noodmaatregel af waarmee de afgelopen jaren honderdduizenden migranten zijn tegengehouden. De Amerikanen verwachten daarom een grote toeloop van nieuwe migranten.