Microsoft mag zonder toestemming van de Britse mededingingswaakhond CMA geen belang nemen in gamesbedrijf Activision Blizzard. En ook Activision Blizzard mag zich niet inkopen in Microsoft, bepaalde de CMA. Daarmee wil de Britse toezichthouder voorkomen dat er zaken gebeuren die het beroep tegen het verbod op de overname van Activision door Microsoft kan beïnvloeden of bemoeilijken.